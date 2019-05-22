Trump'tan kritik itiraf! ABD'deki derin devleti işaret etti

ABD ile İran arasında gerilim, savaş boyutuna varacak mı endişeleri sürerken, ABD Başkanı Donald Trump'tan sürpriz bir çıkış geldi. Amerikan Fox News televizyonuna mülakat veren Trump, askeri endüstriyel kompleksi işaret ederek, kendisini "İran'a savaş açmaya zorlayanlara" sitem etti. İran'ın uzun zamandır sorun olduğunu belirten Trump, İran'la savaşa girmek istemediğini belirtti. Sunucunun "İran ile bir çatışmanın peşinde olmadığınıza dair halka güvence verebilir misiniz?" sorusuna Trump, "19 yıldır devam eden bu savaşlarla ilgili konuşan benim. İnsanlar (ABD'nin savaştıkları) halen oradalar. Kendinizi kandırmayın, bu ülkede bir askeri-endüstriyel kompleks var, bunlar sürekli savaş istiyorlar" yanıtını verdi.

SURİYE'DEN ÖRNEK VERDİ

Trump'ın askeri-endüstriyel kompleksin savaş isteğine Suriye örneğini vermesi dikkat çekti. YeniŞafak'ın haberine göre ABD Başkanı, "(Suriye'den) Askerlerimizi geri getirmek istiyorum diyorum, insanlar çılgına dönüyor. Şu Washington'da öyle insanlar var ki hiçbir yerden çıkmak istemiyorlar. Tamam geride birkaç yüz asker bırakacağım diyorum artık. Ama onlara kalmış olsaydı binlerce asker daha gönderirlerdi" ifadelerini kullandı.

EKONOMİLERİ ÇÖKÜYOR

İran ile mevcut gerilimi Twitter hesabından da değerlendiren Trump, "yeni müzakereler için Tahran'a ulaşmaya çalıştığı" şeklindeki haberleri reddetti. Twitter mesajında bu yöndeki iddiaların doğru olmadığını kaydeden Trump, "İran ne zaman hazır olursa o zaman bizi arayacaktır. O zamana kadar ekonomileri çökmeye devam edecek." değerlendirmesini yaptı. İran halkı için çok üzücü bir durum" ifadesini kullandı.