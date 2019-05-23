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102 yaşındaki kadın 92 yaşındaki komşusunu öldürdü

'daki bir huzurevinde yaşayan 102 yaşındaki bir kadının, oda komşusu olan 92 yaşındaki bir başka kadını öldürme şüphesiyle gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 23.5.2019 17:22 Güncelleme Tarihi: 23.5.2019 17:26
102 yaşındaki kadın 92 yaşındaki komşusunu öldürdü

Savcı, şu anda bir psikiyatri hastanesinde tutulan zanlının daha önce bakıcılara "birini öldürdüğünü" söylediğini açıkladı.

Ülkenin kuzeyindeki Chezy-sur-Marne'daki huzurevinin bir bakıcısı, cinayet kurbanını yüzündeki ciddi yaralarla yatağında yatarken buldu.

Otopside, ölüm nedeninin "boğulma ve kafaya vurulan darbeler" olduğu sonucuna varıldı.

Cesedin, geçen Cumartesi gece yarısı bir bakıcı tarafından bulunduğu kaydedildi.

102 yaşındaki zanlının, "kızgın, kafası karışık" bir halde bulunduğu ve bakıcıya birini öldürdüğünü söylediği bildirildi.

Cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığını belirlemek için, zanlıya psikiyatrik testler yapıldığı kaydedildi.

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102 yaşındaki kadın 92 yaşındaki komşusunu öldürdü
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