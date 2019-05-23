ABD: Esad yine kimyasal saldırı peşinde

BUGÜN NELER OLDU

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Esad rejiminin kimyasal silah kullanması durumunda ABD ve müttefiklerinin hızlı ve uygun bir yanıt vereceği uyarısında bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "Maalesef ki 19 Mayıs 2019'da Suriye'nin kuzey batısında bir klor gazlı saldırı dahil, Esad rejimin kimyasal silah kullanımına ilişkin işaretler görmeye devam ediyoruz. Bu olayla ilgili bilgi toplamaya devam ediyoruz ancak Esad rejimi kimyasal silah kullanırsa ABD ve müttefiklerinin hızlı ve uygun bir yanıt vereceğine dair uyarımızı tekrar ediyoruz" denildi. Rusya tarafından ise ABD'nin yaptığı kimyasal iddialara yalanlama geldi. Rusya kimyasal iddialarını bölgedeki bazı grupların yaydığını ileri sürdü,