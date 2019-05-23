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'da 92 yaşındaki kadın öldürdüldü, zanlı 102 yaşındaki oda arkadaşı

’nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde 92 yaşındaki bir kadın öldürüldü. şüphelisinin 102 yaşındaki oda arkadaşı olduğu bildirildi.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 10:02

Fransa'nın Aisne bölgesindeki Chézy-sur-Marne kasabasındaki huzurevinde 92 yaşındaki bir kadın öldürüldü. Cinayet şüphelisinin 102 yaşındaki oda arkadaşı olduğu bildirildi.

Yerel basına göre, kasabada bulunan huzurevi çalışanları sabah temizliğini yapmak için girdikleri odada 92 yaşındaki kadını ölü buldu. Yaptıkları incelemede kadının yüzünde darbe izleri gören yetkililer, otopsi yapılmasına karar verdi. Geçen Pazartesi günü yapılan otopside kadının ölüm nedeninin yüze alınan darbeler olduğu anlaşıldı. Tüm şüphelerin ölen kadının oda arkadaşı olan 102 yaşındaki kadında toplandığını belirten Soissons şehri savcısı Frédéric Trinh, şüpheli kadının derhal hastanede müşahede altına alındığını, olayın bir demans krizi sırasında meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Fransa'da 92 yaşındaki kadın öldürdüldü, zanlı 102 yaşındaki oda arkadaşı
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