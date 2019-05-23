Jeffrey’den SDG/PKK itirafı

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Kongrede katıldığı oturumda, Türkiye'nin itirazına rağmen milyonlarca dolar yardım yaptıkları Suriye'deki SDG unsurları konusunda itirafta bulundu. Jeffrey, "Başkan (Trump), SDG'nin çoğu unsuru ve PKK arasında siyasi bağın farkında. Güvenli bölge oluşturulması için Türklerle ve yerel ortaklarımızla çalışıyoruz ama henüz bir anlaşmaya varabilmiş değiliz" dedi. Türkiye'nin yüzleştiği tehditlerin hala devam ettiğini belirten Jeffrey, terör örgütü PKK'nın Suriye'de saldırı pozisyonuna geçmesi halinde "İkinci bir Kandil Dağı durumunun" yaşanacağını vurguladı. Jeffrey, Türkiye'nin İdlib'deki pozisyonunu güçlendirdiğini de ifade etti.