Milli silah damgası

BUGÜN NELER OLDU

EL-BAB, Afrin ve PKK operasyonlarının başarıyla sağlanmasına büyük ölçüde destek veren Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Konya'da, 6 ülkenin katıldığı Anadolu Ankası- 2019 tatbikatı düzenlendi. 9 gündür devam eden tatbikata bu yıl Azerbaycan, İngiltere, Katar, KKTC, Pakistan, Romanya askeri unsurları katıldı. Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı Anadolu Kartalı eğitim merkezinin ev sahipliği yaptığı Anadolu Ankası'na, milli silahlar damga vurdu. Hançer filoya ait F-16 uçakları ile yerli helikopter ATAK'ların yanı sıra ilk kez hava tatbikatına "Anka" silahlı İHA'da katıldı. Üzerinde Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü MAM_L ismi verilen Milli Akıllı Mühimmat bulunan SİHA da kullanıldı. Halit TURAN KONYA