Türkiye ile ortak adımlar atıyoruz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupalı liderlerle yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü. Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada Rus lider Putin'in Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel telefonla görüştüğü kaydedildi. Rus Sputnik ajansının haberine göre Liderlerin gündeminde Suriye, Ukrayna ve İran meselelerinin olduğu belirtildi.



BMGK'YA GÖNDERME

Kremlin Basın Merkezi tarafndan yapılan açıklamada, "Putin, Suriye'nin kuzeybatısındaki durumu istikrara kavuşturmak, sivilleri korumak ve terör tehdidini etkisiz hale getirmek için Türkiye ile ortaklaşa alınan önlemler hakkında Almanya ve Fransa liderlerine bilgi verdi" ifadesine yer verildi. Açıklamada, Suriye'de Anayasa Komitesi'nin kurulması ve Suriye'deki krizin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) 2254 kararı doğrultusunda çözülmesiyle ilgili koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.



NÜKLEER ANLAŞMA SÜRDÜRÜLMELİ

Putin'in Avrupalı liderlerle yaptığı görüşmelerde Ukrayna konusu da gündemdeydi. Kremlin'in açıklamasında "Putin, Donetsk ve Lugansk bölgelerinin özel statüsüne ilişkin yasaların yürürlüğe girmesinin, Kiev ile Donetsk ve Lugansk arasında doğrudan diyaloğun kurulması açısından önemini hatırlattı" denildi. İran ile yapılan nükleer anlaşmanın sürdürülmesinin gerektiğine dikkatin çekildiği açıklamada, "Rusya, Fransa ve Almanya, İran ile ekonomi ve ticaret alanında iş birliğine olan bağlılıklarını doğruladı" ifadesi kullanıldı.

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