Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Dünya Haberleri > Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: 12 ölü!

’da eğitim merkezinde : 12 ölü!

’da bulunan bir eğitim merkezinde çıktı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.5.2019 16:19 Güncelleme Tarihi: 24.5.2019 16:27
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: 12 ölü!

Hindistan'da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüntüler amatör kameralara yansıdı.

Yangın, Hindistan'ın Surat şehrinde bulunan Takshila Kompleksi'nde çıktı. Yerel medya, yangının, binanın 3'üncü ve 4'üncü katlarında çıktığını; en az 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

BAŞBAKAN MODİ'DEN YANGINA DAİR TWEET

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, "Surat'ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hindistan’da eğitim merkezinde yangın: 12 ölü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN