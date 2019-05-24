Son Dakika: İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti

İngiltere Başbakanı Theresa May, 7 Haziran Cuma günü görevinden istifa edeceğini açıkladı. İstifasıyla ilgili Kraliçe'yi bilgilendirdiğini belirten May, aynı zamanda Muhafazakar Parti liderliğinden de ayrıldığını duyurdu.

Başbakanlık konutu önünde bir basın açıklaması yapan May, konuşmasının son bölümünde duygusal anlar yaşadı.

İngiltere Başbakanı Theresa May istifa etti

Theresa May, "AB referandumunun sonucunu yerine getirmek için çabaladım. Referandumu uygulamak için elimden gelenin en iyisini yaptım. Yaptığım Brexit anlaşmasını desteklemeleri yönünde milletvekillerini ikna etmek için elimden geleni yaptım fakat üzülerek söylüyorum ki ikna edemedim. Artık bu çabalara yeni bir başbakanın önderlik etmesinin ülke çıkarları için en iyisi olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

SEÇİLENE KADAR GÖEVİME DEVAM EDECEĞİM!

Gelecek haftadan itibaren partideki liderlik yarışının başlayacağını söyleyen May, yeni lider seçilene kadar görevine devam edeceğini belirtti.

Brexit'i gerçekleştiremediği için derin bir üzüntü yaşadığını belirten Theresa May, kendisinden sonra gelen kişinin parlamentoda konsensusu sağlaması gerektiğini ifade etti. Brexit konusunda ortak karara sadece tüm tarafların taviz vermesiyle ulaşılabileceğini söyleyen May, "Taviz kirli bir kelime değildir, hayat buna dayanır" şeklinde konuştu.

İSTİFA ÇAĞRILARI NEDEN ARTTI?

May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda (Brexit) değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse "yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını" ifade etmişti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı "backstop" uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara "tavizler" içeriyordu.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda, kendi kabinesi ve parlamentodaki Muhafazakar Parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değildi.

Kabine içinde "anlaşmada yeni düzenlemelere", parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı. İngiltere basını kabineden yeni istifa haberleri gelebileceğini de yazıyor.

YENİ BREXIT PLANI DA ERTELENDİ

İstifa eden May, 3 Haziran'da yeni anlaşmasını parlamentoya sunup oylanmasını hedefliyordu. Ancak tepkiler üzerine bu tarih de ertelenmişti.

Başbakanlık ofisinden yapılan son açıklamalarda yeni anlaşmanın detaylarının Haziran başına kadar kamuoyuna açıklanmayacağı ve parlamentodaki görüşmelerin de ancak Haziran başında başlayabileceği belirtildi.

İngiltere AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e ertelemiş durumda.

Mart ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde taraflar 31 Ekim tarihi üzerinde anlaşmış, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'ye seslenerek "Bu zamanı boşa harcamayın" demişti.

THERESA MAY KİMDİR?

Oxford Üniversitesi Coğrafya Bölümü mezunu olan 59 yaşındaki Theresa May, politikaya atılmadan önce finans sektöründe çalışıyordu. Bir papazın kızı olan May, bankacı eşi Philip'le de burada tanıştı. İkiliyi tanıştıran kişinin ise Pakistan'da iki kez başbakanlık görevinde bulunan ve 2007'de öldürülen Benazir Bhutto olduğu söyleniyor. 1980'de evlenen çiftin hiç çocuğu olmadı.

May, siyasete 1986 yılında Merton Belediyesinde belediye meclis üyeliğiyle başladı. 1992'de yapılan genel seçim ile 1994'te yapılan ara seçimde milletvekili seçilemeyen May, 1997'deki genel seçimle Muhafazakar Parti'nin Maidenhead milletvekili olarak İngiliz Parlamentosu'na girdi.

1999'da ana muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin gölge kabinesinde eğitim bakanı olan May, 2002'de ise partinin ilk kadın başkanı seçildi.

2010'da Muhafazakar Parti'nin iktidara gelmesiyle May, içişleri bakanlığına getirildi ve son 6 yıldır bu görevi sürdürüyordu.

Böylece May, 1892'den beri bu görevde en uzun süre kalan kişi oldu.

Ve şimdi de, Cameron'ın istifasıyla bugünden (13 Temmuz 2016) itibaren Birleşik Krallık'ın ikinci kadın başbakanı olma ünvanını elde etmiş oldu.

THERESA MAY NEDEN İSTİFA ETTİ?

İngiltere'de 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda, yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile AB'den ayrılma kararı alınmıştı. 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit, parlamenterlerin May'in AB'yle vardığı anlaşmayı onaylamaması nedeniyle önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti. May geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, anlaşmanın Haziran ayı başında dördüncü kez parlamentoya sunulacağını bildirmişti.

May, anlaşmayı Avam Kamarasından geçirebilmek için aralarında ikinci Brexit referandumunun oylanmasının da bulunduğu bir dizi "taviz" vereceğini açıklamıştı.

The Times gazetesi, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit planına kendi kabinesinin karşı çıkması nedeniyle istifa ettiğini iddia etti.