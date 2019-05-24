Rusya'da casuslukla suçlanan ABD vatandaşının tutukluluk süresi uzatıldı

Rusya'da casusluk yaptığı iddiasıyla cezaevinde bulunan ABD vatandaşı Paul Whelan'ın tutukluluk süresi tekrar uzatıldı.

Moskova'nın Lefortovskiy Mahkemesi'nde, kamuya kapalı görülen duruşmada, 49 yaşındaki Whelan'ın tutukluluk süresinin 29 Ağustos'a kadar devam etmesine karar verildi.

ABD vatandaşı Paul Whelan, 28 Aralık'ta Moskova'da bir casusluk eylemi yaptığı gerekçesiyle Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Whelan, mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Daha önce, Moskova Şehir Mahkemesi, Whelan'ın 22 Mayıs'a kadar tutuklu kalmasına karar vermişti.