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Bu kez oksijensiz tırmandı

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Giriş Tarihi: 25.5.2019
Bu kez oksijensiz tırmandı
Geçen yıl Himalayalar'daki dünyanın en yüksek 9'uncu dağı Nanga Parbat'a tırmanan ve dönüş yolunda zor bir kararla yol arkadaşı Tomek Mackiewicz'i ölüme terk etmek zorunda kalıp sağ olarak tırmanışı tamamlayan Fransız sporcu Elizabeth Revol'den yeni rekor... Revol, Everest'e oksijensiz tırmanan ilk Fransız kadın dağcı oldu. Revol geçen yıl arkadaşı Mackiewicz'ın durumunun kötüye gitmesi üzerine zor bir karar alarak onu dağda bırakıp tek başına inişine devam etti. Revol, yardım ekiplerinin kendisine ulaşmasıyla kurtarılarak mucizevi bir şekilde tırmanışını sağ olarak tamamladı.
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Bu kez oksijensiz tırmandı
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