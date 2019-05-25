Sadr yanlılarından Irak'ın 'ABD-İran çekişmesinden uzak tutulması' çağrısı

Başkent Bağdat'ın Tahrir Meydanında toplanan göstericiler, Irak'ın bölgedeki "İran-ABD çekişmesinden uzak tutulmasını" istedi.

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr'ın Bağdat'taki temsilcisi İbrahim el-Cabiri, gösteride yaptığı konuşmada, çok sayıda Iraklının, ülke genelinde düzenlenen gösterilere katılmak üzere sokağa çıktığını ve halkın savaşlardan korunması için hükümetten gerçek barış ve egemenlik yollarını aramasını talep ettiğini söyledi.

Cabiri, "Irak halkına başka bir savaşın daha dayatılmasını istemiyoruz." dedi.

ABD, iki hafta önce İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli 4 adet B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump pazar günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İran savaş isterse bu İran'ın resmen sonu olur. Hiçbir zaman ABD'yi tehdit etme." ifadelerini kullanmıştı.