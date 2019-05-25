Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta 5 Türk aday

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan'dasiyasi partilerin açıkladığıAvrupa Parlamentosu(AP) adayları listelerindeBatı Trakya MüslümanTürk azınlığından 4 isimbulunuyor.Yunanistan'da iktidar partisi SYRİZA'nın açıkladığı adayların listesinde Avukat Ufuk Mustafa'nın adı var. Ana muhalefet muhafazakar Yeni Demokasi Partisi'nden (YDP) aday gösterilen jinekolog Hümeyra Ahmetoğlu, İskeçe'den aday.Muhalefet partilerinden Değişim Hareketi (KINAL), siyaset bilimci Sevcan Sadullah'ı aday gösterdi. Yunan Komünist Partisi'nin (KKE) gösterdiği aday ise, Erciyes Üniversitesi mezunu mimar İbrahim Kiracı.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ikinci büyük partisi AKEL, Prof. Niyazi Kızılyürek'i aday listesine aldı. Kıbrıs Üniversitesi'nde Türkoloji profesörlüğü yapan Niyazi Kızılyürek seçilirse, Avrupa Parlamentosu'nda Türkçe resmi dil olarak kabul edilecek.