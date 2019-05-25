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ve ’ta 5 Türk aday

STELYO BERBERAKİS
STELYO BERBERAKİS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.5.2019
Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta 5 Türk aday
Yunanistan'da siyasi partilerin açıkladığı Avrupa Parlamentosu (AP) adayları listelerinde Batı Trakya Müslüman Türk azınlığından 4 isim bulunuyor.
Yunanistan'da iktidar partisi SYRİZA'nın açıkladığı adayların listesinde Avukat Ufuk Mustafa'nın adı var. Ana muhalefet muhafazakar Yeni Demokasi Partisi'nden (YDP) aday gösterilen jinekolog Hümeyra Ahmetoğlu, İskeçe'den aday.
Muhalefet partilerinden Değişim Hareketi (KINAL), siyaset bilimci Sevcan Sadullah'ı aday gösterdi. Yunan Komünist Partisi'nin (KKE) gösterdiği aday ise, Erciyes Üniversitesi mezunu mimar İbrahim Kiracı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin ikinci büyük partisi AKEL, Prof. Niyazi Kızılyürek'i aday listesine aldı. Kıbrıs Üniversitesi'nde Türkoloji profesörlüğü yapan Niyazi Kızılyürek seçilirse, Avrupa Parlamentosu'nda Türkçe resmi dil olarak kabul edilecek.
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Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ta 5 Türk aday
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