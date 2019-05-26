Agung Yanardağı faaliyete geçti

BUGÜN NELER OLDU

Endonezya'nınBali Adası'ndaki Agung Yanardağı'nda patlama meydana geldi. Önceki akşam meydana gelen patlamada püsküren lavlar, kraterden 3 kilometre mesafeye kadar uzandı. Yanardağdan çıkan kül nedeniyle bölge civarındaki bazı yerleşim yerlerinde kül yağmuru oluşurken, yanardağ kraterini çevreleyen 4 kilometrelik alanda faaliyette bulunulmaması uyarısı yapıldı. Yanardağ etrafında yaşayanlardan maske takmaları istendi. Patlama sonrası iptal edilen uçak seferleri ise sabah saatlerinde yeniden başladı. Agung 1963'teki volkanik patlama sonucunda lav akışı 11 ay sürmüş, binden fazla kişi ölmüştü.