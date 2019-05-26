Türk pilot 50 yıldır ABD semalarında

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ABD'de deneyimli pilot Oktay, çocukluğundan bu yana içinde bir tutku olan uçma sevdasını 50 yıldan fazla süredir yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde doğduğunu, icra memuru olan babasının tayini nedeniyle çocukluğu ve gençliği Safranbolu, Kayseri ve Mersin'de geçen Oktay 1955'te ABD'ye gittiğini anlattı. Yüksek lisans ve doktora eğitimini Columbia Üniversitesi'nde tamamlayan Oktay, eğitimine devam ederken teknoloji alanında ABD'nin en köklü ve büyük şirketlerinden IBM'den iş teklifi alınca çalışma hayatına atıldığını, IBM'de hem üretim hem de geliştirmede teknoloji müdürlüğü yaptığını kaydetti. Çocukluğunda Safranbolu'da kurban derilerini verdikleri hava üssündeki pilotların uçak gösterileriyle ilk defa uçmaya ilgisinin başladığına işaret eden Oktay, "Çalıştığım IBM'in yanında ufak bir havaalanı vardı. Öğle araları oraya gider yarım saatlik uçuş dersleri alırdım. 1968 senesinde pilotluk lisansımı aldım. O zamandan bu yana, uçuyorum, bunu hobi olarak yapıyordum. IBM'de çalışırken değişik şehirlerde sorumlu olduğum departmanlarım vardı, oralara bile uçakla gider, önce şirketin üstünde biraz uçardım, arkadaşlar benim geldiğimi anlar gelip havaalanından alırlardı" dedi.