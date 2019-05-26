Türk sofraları

BUGÜN NELER OLDU

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sırbistan'daki temasları kapsamında çoğunluğu Türk ve Boşnaklardan oluşan Sancak bölgesinin en büyük şehri olan Yeni Pazar'ı ziyaret etti. Bakan Kasapoğlu, yaklaşık 2 bin davetlinin yer aldığı iftar yemeğine katıldı. Yeni Pazar halkının yoğun ilgisiyle karşılaşan Bakan Kasapoğlu ilk olarak Boşnak Milli Konseyi Başkanı Esad Cuco ile bir bir araya geldi. Kasapoğlu daha sonra Yeni Pazar Belediye Başkanlığını ziyaret ederek Başkan Nihat Bişevac'la görüştü. Bakan Kasapoğlu, ardından Türk ve Boşnak vatandaşlarla birlikte iftar yemeğinde bir araya geldi.Yaklaşık 2 bin kişinin katılımıyla stadyumda düzenlenen iftar yemeğinde konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, kendilerini konuk eden Yeni Pazarlılara misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. Kasapoğlu, Türkiye ile Yeni Pazarlılar arasında tarihi, kültürel bağların bulunduğunu vurgulayarak "Sancak bizim gönül şehrimiz. Gönlümüz, kalbimiz burada. Sizlere Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gönül dolusu selamlarını iletmek istiyorum. Kendisine Sancak'ta iftara iştirak edeceğimi söylediğimde çok mutlu oldu. Sizleri çok sevdiğini ve gönül dolusu selamlarını sizlere iletmemi istedi" dedi.ABD'dekiTürk öğrencilere barınma, burs ve güvenli ortamda eğitim imkanı sağlayan TÜRKEN Vakfı, New York Manhattan bölgesinde iftar programı düzenledi. Uluslararası Demokratlar Birliği'nin (UID) Münih teşkilatında da iftar etkinliği düzenlendi. Kanada'da Türk Kültür Derneği'nin de aralarında bulunduğu sivil toplum örgütleri Geleneksel Harmoni İftarı'nın 11'incisi Kanada Parlamentosu'nda gerçekleştirildi.