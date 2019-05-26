Yılda 631 kez ezanın yasaklandığı cami

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İsrail'inişgali altındaki Batı Şeria'nın El-Halil şehrinde bulunan ve Müslümanların Mescid-i Aksa'nın ardından 4'üncü kutsal mescidi sayılan Halilurrahman Camii'nin kaderi 25 yıl önce değişti. 25 yıl önce ABD'li bir radikal Yahudi'nin cemaatten 29 kişiyi katletmesinin ardından İsrailliler camiyi işgal edip yüzde 63'ünü sinagoga çevirdi. Sinagog tarafında kalan müezzin mahfiline geçerek ezan okumak için İsraillilerden izin alınması gerekiyor ve bu bazen mümkün olmuyor. DHA'nın özel haberine göre geçen yıl 631 vakit, geçen ay ise 57 vakit ezan okumasına izin verilmedi.