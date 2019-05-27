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Korku dolu anlar! Soyuz-2.1b roketine yıldırım çarptı

Rus haber ajansında yer alan habere göre 'nın Plesetsk Uzay Üssünden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 27.5.2019 17:12 Güncelleme Tarihi: 27.5.2019 17:35
Korku dolu anlar! Soyuz-2.1b roketine yıldırım çarptı

Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.

Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssünden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.

Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı

Yapılan açıklamada, Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09:23'te Plesetsk Uzay Üssünden başarılı bir şekilde fırlatıldı ifadelerine yer verildi.

ROKET ZARAR GÖRMEDİ

Roketin yıldırımdan zarar görmediği; başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.

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Korku dolu anlar! Soyuz-2.1b roketine yıldırım çarptı
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