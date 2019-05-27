Korku dolu anlar! Soyuz-2.1b roketine yıldırım çarptı

Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptı.
Rus haber ajansı TASS'da yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığınca yapılan açıklamada, Rusya'nın Plesetsk Uzay Üssünden fırlatılan ve Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketine fırlatıldıktan hemen sonra yıldırım çarptığı belirtildi.
Uydu taşıyan rokete yıldırım çarptı
Yapılan açıklamada, Glonass-M navigasyon uydusunu taşıyan Soyuz-2.1b roketi bugün, yerel saat ile 09:23'te Plesetsk Uzay Üssünden başarılı bir şekilde fırlatıldı ifadelerine yer verildi.
ROKET ZARAR GÖRMEDİ
Roketin yıldırımdan zarar görmediği; başarılı şekilde hedefine ilerlediği belirtildi.