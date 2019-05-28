Avrupa’nın siyasi haritası değişti

Avrupa Birliği'nin (AB) yasama organı olan Avrupa Parlamentosu (AP) için 28 üye ülkede hafta sonu düzenlenen seçimlerin sonuçlarına göre merkez sağ ve merkez sol partiler en büyük kaybı yaşadı. Avrupa'da geleneksel olarak en güçlü siyasi gruplar olan merkez sağdaki Avrupa Halk Partisi (EPP) ve merkez soldaki Sosyal Demokratlar (S&D) toplamda 80'in üzerinde sandalye yitirdi, Parlamento'daki salt çoğunluklarını da kaybettiler. Liberaller, Yeşiller ve aşırı sağcılar ise sandalye sayılarını artırdı. Çıkan sonuç halkın 'değişim isteği' olarak yorumlandı. Seçime katılım yüzde 51 ile 1994'ten beri en yüksek seviyeye ulaştı. 751 milletvekillinin belirlendiği seçimlerde EPP yine ilk sırada yer aldı. Ancak vekil sayısı 216'dan 180'e geriledi.



YÜKSELİŞTELER

EPP'yi, 152 sandalyeyle Sosyal Demokratlar izledi. AP'de ikinci parti konumunda olan S&D de 33 koltuk kaybetmiş oldu. AP'de üçüncü sıraya yükselen liberal ALDE, 105 sandalye alarak milletvekili sayısını bir önceki seçime göre 36 yükseltmiş oldu. ALDE'yi, 2014'te göre 15 koltuk kazanan ve bu dönem AP'ye 67 milletvekili göndermesi beklenen Avrupa Yeşiller Partisi (EFA) takip etti.



AŞIRI SAĞ BU ÜLKELERDE ZİRVEDE

İNGİLTERE: AB'den ayrılmayı ana politikası olarak belirleyen Brexit Partisi birinci oldu. Aşırı sağcı Nigel Farage'ın liderliğini yaptığı Brexit Partisi yüzde 31,6 oy aldı.

İTALYA: Yüzde 34,3'lük oy ile ülke tarihinde ilk defa birinci parti çıkan aşırı sağcı Lig Partisi'nin lideri Matteo Salvini, "Değişim sırası Avrupa'da" dedi.

FRANSA: Marine Le Pen'in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe 22 sandalye ile birinci oldu.

İSVEÇ: Göçmen karşıtlığı ile bilinen İsveç Demokratlar Partisi ise yüzde 15 oy alarak oyunu en çok artıran parti oldu.

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