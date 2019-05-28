Nobel ödüllü fizikçi öldü

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nobel ödüllü Amerikalı fizikçi Murray Gell-Mann, 89 yaşında hayatını kaybetti. New Mexico'daki evinde yaşamını yitiren ünlü fizikçinin ölüm haberi, yıllarca eğitimci olduğu Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü tarafından da doğrulanırken ölüm nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Gell-Mann, atomun temel parçacıklarını ve temel parçacıkların birbirleriyle etkisini sınıflandırmaya yönelik katkılarından dolayı 1969'da Nobel ödülüne layık görülmüştü. Murray Gell-Mann, 20'nci yüzyılın en önemli fizikçilerinden biri olarak kabul ediliyor. DIŞ HABERLER