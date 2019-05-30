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ikinci kez seçimle karşı karşıya

Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun gerekli süre içerisinde hükümeti kuramamasının ardından, İsrailli parlamenterler parlamentoyu feshetmeyi oylayarak, yeni bir seçiminin yolunu açtılar.

REUTERS Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 09:29 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 09:45
İsrail ikinci kez seçimle karşı karşıya

Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılan seçimleri takiben Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından görevlendirilmesinin ardından, hükümeti kurmak için dün TSİ 2400'e kadar süresi bulunuyordu.

45'E KARŞI 75 OY!

Netanyahu'nun beşinci hükümeti kurması için tanınan sürenin dolmasından sadece dakikakalar sonra parlamenterler 45'e karşı 75 oyla parlamentoyu feshetmeye karar verdi.

17 Eylül'de yapılacak yeni seçim İsrail'de bu yıl yapılacak ikinci seçim olacak. Bu durum siyasi mücadeleye alışkın bir ülkede bile daha önce görülmemiş bir karışıklık ve 9 Nisan'da yapılan son seçimlerde zaferin ilan eden Netanyahu'ya büyük bir darbe anlamına geliyor.

İHA ve SİHA’lar göz açtırmıyor

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İsrail ikinci kez seçimle karşı karşıya
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