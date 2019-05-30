İsrail ikinci kez seçimle karşı karşıya

Netanyahu'nun 9 Nisan'da yapılan seçimleri takiben Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin tarafından görevlendirilmesinin ardından, hükümeti kurmak için dün TSİ 2400'e kadar süresi bulunuyordu.

45'E KARŞI 75 OY!

Netanyahu'nun beşinci hükümeti kurması için tanınan sürenin dolmasından sadece dakikakalar sonra parlamenterler 45'e karşı 75 oyla parlamentoyu feshetmeye karar verdi.

17 Eylül'de yapılacak yeni seçim İsrail'de bu yıl yapılacak ikinci seçim olacak. Bu durum siyasi mücadeleye alışkın bir ülkede bile daha önce görülmemiş bir karışıklık ve 9 Nisan'da yapılan son seçimlerde zaferin ilan eden Netanyahu'ya büyük bir darbe anlamına geliyor.