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Dev gemi, teknesine çarptı

’nın turizm kenti ’te, kontrolden çıkan cruise gemisi, bir teknesine, ardından da limana çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı

DIŞ HABERLER Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 3.6.2019
Dev gemi, turist teknesine çarptı
İtalya'da bir cruise gemisi kontrolden çıkarak limana çarptı. Giudecca Kanalı'nda meydana gelen kazada, devasa yolcu gemisi ilk önce bir turist teknesine daha sonrada limana çarparak durabildi. Büyük panik yaratan kazada en az 5 kişi yaralandı. Ülkenin en turistik kentlerinden olan Venedik'te bir cruise gemisi kontrolünü kaybederek önce limanda bağlı bulunan bir turist teknesine ardından da limana çarptı. Yerel saatle 08.30'da meydana gelen ve büyük panik yaratan kazada en az 5 kişinin yaralandığı kaydedildi. Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ancak ciddi bir sağlık problemlerinin olmadığı belirtildi. Büyük bir gürültüyle limana yaklaşan 54 metre yüksekliğinde 275 metre uzunluğundaki 2 bin 679 yolcunun bulunduğu gemiyi gören insanların korku içinde kaçıştığı anlar kameralara yansıdı. Geminin çarptığı 110 kişinin bulunduğu turist teknesindeki insanların limana atlayarak kurtulma çabaları ve bazılarının denize düştüğü anlar ise amatör kameralar tarafından kaydedildi.

MEKANİK ARIZA NEDEN OLDU
Dünyanın en büyük özel seyahat şirketi olan geminin sahibi MSC Cruises'den yapılan açıklamada, kazanın motorda yaşanan mekanik bir arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceği kaydedildi. MSC Opera cruise gemisi, römorkörle limana çekilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza nedeniyle limanda maddi hasarların meydana geldiği ifade edildi. Venedik'te yıllardır limanın ekosistemini bozan büyük yolcu gemilerinin lagüne girmesinin yasaklanması için protesto kampanyaları düzenleniyor.

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Dev gemi, turist teknesine çarptı
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