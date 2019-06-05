Dünyada bayram coşkusu

MOSKOVA'DA

AHISKA

BUGÜN NELER OLDU

Avustralya'dan Almanya'ya, Irak'tan Gürcistan'a Ramazan Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Balkanlar'daki Müslümanlar bayramı coşkuyla kutluyor. Amanya'nın Köln kentinde Bayram namazına 5 bin kişi katıldı. Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Kazım Türkmen ve farklı etnik kökenlerden Müslümanlar oradaydı. Avusturya'da Müslümanlar, Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camii'ni doldurdu. Namaz öncesi Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dualar edildi.Rusya'nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı. Avustralya'da 200'den fazla cami doldu taştı. Barış, huzur ve sevgi dilekleriyle Müslümanlar bayram namazı kıldı. Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti. Son dönemde hemen hemen her gün terör olaylarının yaşandığı Afganistan'da da Müslümanlar camilere akın ederek barış mesajı verdi.Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camii'nde kıldı. Namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaşayan binlerce Müslüman da bayram namazını eda etti. Başkent Abuja'daki Maitama Meydanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan halk geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.Rusya'nınbaşkentiMoskova'da bayramnamazı için camileresığmayan binlerceMüslüman,caddelerde saftutmak zorundakaldı. MoskovaMerkez Camii'nde,özel önlemler alınarakcami etrafındakicadde vesokaklar ibadet içinözel olarak trafiğekapatıldı.İbadetiçin oluşturulanalan etrafında polisgüvenlik önlemlerialırken, cemaatkontrol noktalarındaniçeri girebildi.Namaz öncesindeMoskova MerkezCamii'nde RusyaDevlet BaşkanıVladimir Putin veBaşbakan DmitriyMedvedev'inülkede yaşayanMüslümanlarınRamazanBayramı'nı kutlayanmesajı okundu.Balkanülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar bayram namazı vesilesiyle camilere akın etti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak isteyenlerle dolup taştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camii de bayram namazı için gelen Müslümanları ağırladı. Sancak bölgesindeki camiler de bayram namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide toplanan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Karadağ'da da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camii'nde Türkçe ve birçok dilde ilahiler okundu. Priştine'de Müslümanlar bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camii'ne akın etti.Suriye'ninkuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kapsamında terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halk bayram namazı için camilere akın etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin, Bab, Cerablus, Azez ilçe merkezleri, belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 2 milyon Suriyeli bayrama güven içinde girdi. Bölgedeki camilere akın eden halk, namaz sonrasında mezarlıklara giderek hayatlarını kaybeden yakınları için dua etti.Türkiye'ninNovorossisk Başkonsolosluğu, Rusya'nın güneyinde yer alan Nijnebakaskaya şehrindeki Ahıska Türkleriyle ramazan nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Novorossisk Başkonsolos Vekili Başar Başol, Nijnebakaskaya şehrini ve bu şehre bağlı Soğuk Dere köyünü ziyaret etti. Başol, bayram namazının ardından Ahıska Türkleri ile bayramlaştı. Soğuk Dere köyünde, bugünkü Gürcistan sınırlarında yer alan Ahıska bölgesinden 1944'te sürgün edilen yaklaşık 250 Türk aile yaşıyor.