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Dünyada bayram coşkusu

coşkusu, dünyanın dört bir yanında kılınan bayram namazlarıyla başladı. Bayram hutbelerinde barış mesajları verildi

Giriş Tarihi: 5.6.2019
Dünyada bayram coşkusu
Avustralya'dan Almanya'ya, Irak'tan Gürcistan'a Ramazan Bayramı dünyanın dört bir yanında kutlanıyor. Balkanlar'daki Müslümanlar bayramı coşkuyla kutluyor. Amanya'nın Köln kentinde Bayram namazına 5 bin kişi katıldı. Başkonsolos Barış Ceyhun Erciyes, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Başkanı Kazım Türkmen ve farklı etnik kökenlerden Müslümanlar oradaydı. Avusturya'da Müslümanlar, Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camii'ni doldurdu. Namaz öncesi Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dualar edildi.



CAMİLER DOLDU TAŞTI
Rusya'nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı. Avustralya'da 200'den fazla cami doldu taştı. Barış, huzur ve sevgi dilekleriyle Müslümanlar bayram namazı kıldı. Irak'ın Kerkük kentinde, bayram namazı için camileri dolduran vatandaşlar, ülkenin barış ve huzuru için dua etti. Son dönemde hemen hemen her gün terör olaylarının yaşandığı Afganistan'da da Müslümanlar camilere akın ederek barış mesajı verdi.

AFRİKA'DAN RENKLİ KARELER
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Müslümanlar Ramazan Bayramı namazını Tiflis Cuma Camii'nde kıldı. Namaza Gürcüler, Türkler, Azerbaycanlılar ile farklı etnik kökenlerden diğer Müslümanlar katıldı. Batı Afrika ülkesi Nijerya'da yaşayan binlerce Müslüman da bayram namazını eda etti. Başkent Abuja'daki Maitama Meydanı'nda sabahın erken saatlerinden itibaren toplanan halk geleneksel kıyafetleriyle renkli görüntüler oluşturdu.

MOSKOVA'DA MÜSLÜMANLAR CAMİLERE SIĞMADI
Rusya'nın başkenti Moskova'da bayram namazı için camilere sığmayan binlerce Müslüman, caddelerde saf tutmak zorunda kaldı. Moskova Merkez Camii'nde, özel önlemler alınarak cami etrafındaki cadde ve sokaklar ibadet için özel olarak trafiğe kapatıldı.İbadet için oluşturulan alan etrafında polis güvenlik önlemleri alırken, cemaat kontrol noktalarından içeri girebildi. Namaz öncesinde Moskova Merkez Camii'nde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Dmitriy Medvedev'in ülkede yaşayan Müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutlayan mesajı okundu.



BALKANLAR'DA TÜRKÇE HUTBE
Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar bayram namazı vesilesiyle camilere akın etti. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camii, bayram namazını kılmak isteyenlerle dolup taştı. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camii de bayram namazı için gelen Müslümanları ağırladı. Sancak bölgesindeki camiler de bayram namazını kılmak için gelen vatandaşlarla doldu. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb ile aynı ismi taşıyan camide toplanan binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Karadağ'da da Ramazan Bayramı coşkuyla karşılandı. Üsküp'teki tarihi Mustafa Paşa Camii'nde Türkçe ve birçok dilde ilahiler okundu. Priştine'de Müslümanlar bayram namazı için tarihi Fatih Sultan Mehmet Camii'ne akın etti.



TERÖRDEN TEMİZLENEN YERLERDE GÜVEN HAKİM
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları kapsamında terörden arındırılan bölgelerde yaşayan halk bayram namazı için camilere akın etti. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) desteğiyle Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) terör örgütü YPG/PKK ve DEAŞ'tan temizlediği Afrin, Bab, Cerablus, Azez ilçe merkezleri, belde ve köylerinde yaşayan yaklaşık 2 milyon Suriyeli bayrama güven içinde girdi. Bölgedeki camilere akın eden halk, namaz sonrasında mezarlıklara giderek hayatlarını kaybeden yakınları için dua etti.

RUSYA'DA AHISKA TÜRKLERİ İLE BAYRAMLAŞMA
Türkiye'nin Novorossisk Başkonsolosluğu, Rusya'nın güneyinde yer alan Nijnebakaskaya şehrindeki Ahıska Türkleriyle ramazan nedeniyle bayramlaşma programı gerçekleştirdi. Novorossisk Başkonsolos Vekili Başar Başol, Nijnebakaskaya şehrini ve bu şehre bağlı Soğuk Dere köyünü ziyaret etti. Başol, bayram namazının ardından Ahıska Türkleri ile bayramlaştı. Soğuk Dere köyünde, bugünkü Gürcistan sınırlarında yer alan Ahıska bölgesinden 1944'te sürgün edilen yaklaşık 250 Türk aile yaşıyor.

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