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Normandiya için ’da ikinci tören

Giriş Tarihi: 7.6.2019
Normandiya için Fransa’da ikinci tören
İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesini sağlayan Normandiya Çıkarması'nın 75. yıl dönümünü anmak için çarşamba günü İngiltere'de, dün de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın kuzeybatısındaki Colleville-Sur-Mer semtinde bir tören daha gerçekleşti. Colleville- Sur-Mer'deki Amerikan mezarlığında düzenlenen törene ABD Başkanı Donald Trump da katıldı. Burada konuşma yapan Macron, Fransa'nın ABD'li, İngiliz ve Kanadalı askerlerin Normandiya Çıkarması'nda yaptıklarını unutmadığını söyledi. Trump da "Bugün Amerikalılar Fransız halkını kucaklıyor ve hayatını kaybedenleri andıkları için onlara teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.
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Normandiya için Fransa’da ikinci tören
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