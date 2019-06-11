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KKTC'den 'deki gerginlik hakkında flaş açıklama!

KKTC Cumhurbaşkanı : 'e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye’ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor.

DHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 11.6.2019 12:55 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 13:12
KKTC'den Doğu Akdeniz'deki gerginlik hakkında flaş açıklama!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasadışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkarmasının ardından KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'dan flaş açıklama geldi. Akıncı: "Doğu Akdeniz'e son zamanlarda yaşanan gerginlikler hiç birimizin arzu ettiği bir durum değil. Bu zenginlikler hepimize ait. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. Ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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KKTC'den Doğu Akdeniz'deki gerginlik hakkında flaş açıklama!
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