Gelecekten geldiğini söyledi ve tarih verdi! Zaman yolcusundan şaşırtan iddialar…

2250 yılından geldiğini söyleyen ve adını gizli tutan zaman yolcusu, gelecekte insanlığın tanık olacağı olayları gördüğünü söyledi ve tanık olduğu bu olaylarla ilgili detaylara değindi. Kimliği belirsiz zaman yolcusu gelecekteki 100 yıl içerisinde insanlığın pek çok olumlu ve olumsuz gelişmeler yaşayacağını ifade etti.

İşte detaylar;

BÜYÜK SORUNLAR YAŞANACAK

2050 yılıyla birlikte küresel çapta yiyecek kıtlığının baş göstereceğini söyleyen zaman yolcusu bunun nedeninin ise sürekli artan nüfus oranları olduğunu belirtti.

İŞTE ZAMAN YOLCUSUNUN DİĞER İLGİNÇ İDDİALARI

2250 yılında insan ömrü ortalama 120 yıl olacak.

Uzaylılarla iletişim kuramama sebebimiz ortaya çıkacak.

Bunun sebebi gelişmiş uzaylı medeniyetlerin kendilerini sürekli olarak yok etmesi olacak.

Zaman yolcusuna göre benzer bir kader insanlık için de geçerli.

2168 yılında Satürn'ün uydusu Titan'da mikrobik yaşama dair keşifler yapılacak ve böylece evrende yalnız olmadığımız resmen kanıtlanacak.

2150 yılı itibariyle günümüzde var olan tüm meslek kolları yapay zeka tarihe karışacak.

Azalan kara parçası ve artan nüfus insan yerleşimi açısından büyük bir sorun ortaya çıkaracak.

Bu sebeple su altı ve yer altı şehirleri inşa edilecek.

2098 yılı itibariyle deniz suyu seviyesinin yükselmesi sebebiyle milyonlarca kişi başka yerlere göç etmek zorunda kalacak.