Hrant Dink cinayeti davasında "ayırma talebi"

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün de aralarında bulunduğu 3 tutuksuz sanık katıldı. Tutuklu sanık eski Emniyet Müdürü Ramazan Akyürek, eski jandarma görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün, tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantısının sağlandığı duruşmada, müdahil Dink ailesini de avukatları temsil etti.

Duruşmada, talebi sorulan Cumhuriyet savcısı, Ogün Samast ve Yasin Hayal'in de aralarında bulunduğu ana dava dosyası 9 sanığın birtakım suçlar yönünden zaman aşımının dolması ihtimali bulunduğunu ve dava kapsamında toplanacak delil kalmadığını belirtti.

Bu sanıklar yönünden dosyanın ayrılmasını talep eden savcı, dosyanın mütalaa için kendisine gönderilmesini istedi.

Duruşma, sanık ve taraf avukatlarının taleplerinin alınmasıyla devam ediyor.

Duruşmada, eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergün Güngör'ün de aralarında bulunduğu bazı kişilerin tanık olarak dinlenilmesi bekleniyor.