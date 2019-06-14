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‘Perulu ’e aday

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Giriş Tarihi: 14.6.2019
‘Perulu Rapunzel Guinness’e aday
Peru'da yaşayan Noemi Elizabeth Romero Huaman isimli kadın yaklaşık 2 metre uzunluğundaki saçlarıyla Guinness Dünya Rekorları'na girmeyi hedefliyor. "Perulu Rapunzel" olarak anılan 24 yaşındaki kadın, doğduğundan bu yana saçlarını uzatıyor. Ayaktayken bile saçlarının zemine değdiğini söyleyen Huaman, saçlarını toplamak zorunda kalıyor. Saç uzatmanın ailelerinde bir gelenek olduğunu söyleyen Huaman, şu an 1.5 metre uzunluğundaki saçlarıyla Guinness unvanı olan Arjantinli kadının yerini almak istiyor.
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‘Perulu Rapunzel Guinness’e aday
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