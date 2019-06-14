Son dakika... Trump'tan İran açıklaması: Göreceğiz!

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'ndeki petrol tankerlerine yönelik saldırının arkasında İran'ın olduğunu ifade etti. İran'ın nasıl durdurulacağı yönünde sorulan bir soruya ABD Başkanı Trump, " Hep beraber göreceğiz" şeklinde yanıt verdi.

Hürmüz Boğazı'nın kapanmasına da değinen Trump, "Hürmüz Boğazı kapanmayacak ama kapanırsa da fazla uzun süreli olmayacak" dedi.

Rakipleri hakkında yabancılardan bilgi alma konusuyla ilgili de konuşan Trump, "Tabi ki rakiplerimle ilgili bilgileri alırım" ifadelerini kullandı.