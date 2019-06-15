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’dan ‘Dünya batıyor’ kapağı

dergisi, 24 Haziran sayısında Genel Sekreteri 'i kapak yaptı. Guterres'in dizlerine kadar suya girdiği fotoğrafı kullanan dergi, küresel ısınma sorununa dikkati çekti

Giriş Tarihi: 15.6.2019
Time’dan ‘Dünya batıyor’ kapağı
Time dergisi, 24 Haziran sayısında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'i kapak yaptı. Dergi, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteriyle yapılan röportajı sayfalarına taşıdı. Küresel ısınma nedeniyle tehlike altında olan pasifik ülkelerini ziyaret eden BM Genel Sekreteri, iklim değişikliğini "Dünya için en büyük sorunlardan biri" olarak niteledi.
Antonio Guterres, "Küresel ısınmayla mücadele, Birleşmiş Milletler'in önderlik etmesi gereken bir sorun. Bu gezenenimiz için bir gereklilik" dedi.
Guterres, bu sonbaharda ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nden umutlu olduğunu da dile getirdi.

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Time’dan ‘Dünya batıyor’ kapağı
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