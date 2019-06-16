Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > BM: Arabuluculuk yapabiliriz

: Arabuluculuk yapabiliriz

Giriş Tarihi: 16.6.2019
BM: Arabuluculuk yapabiliriz
SON zamanlarda petrol tankerine düzenlenen saldırılar sonrası ABD ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken Hürmüz Boğazı dünya gündemindeki yerini koruyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmüyoruz" dedi. ABD saldırılarla ilgili İran'ı suçlamıştı. İran ise suçlamaları reddediyor.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BM: Arabuluculuk yapabiliriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN