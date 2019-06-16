BM: Arabuluculuk yapabiliriz

BUGÜN NELER OLDU

SON zamanlarda petrol tankerine düzenlenen saldırılar sonrası ABD ile İran arasındaki gerginlik tırmanırken Hürmüz Boğazı dünya gündemindeki yerini koruyor. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Umman Körfezi'nde ABD ile İran arasındaki gerilimde tarafların anlaşması durumunda ara buluculuğu üstlenmeye hazır olduklarını belirterek, "Ancak şu anda mümkün olan herhangi bir diyalog mekanizması görmüyoruz" dedi. ABD saldırılarla ilgili İran'ı suçlamıştı. İran ise suçlamaları reddediyor.