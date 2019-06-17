İran'dan ABD'ye 'körfez' uyarısı: Çağrımızı yineliyoruz

Reuters'ın İranlı yetkililere dayandırdığı haberine göre İran, körfezin güvenliğinden Tahran'ın sorumlu olduğunu ve ABD güçlerinin bölgeden çekilmesi için çağrıda bulundu.

İran'ın Ulusal Güvenlik Konseyi Ali Shamkhani "Her zaman Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini garanti ettiğimizi söylemiştik" ifadelerini kullandı ve "ABD konusundaki duruşumuzu tekrarlıyoruz ve tekrardan ABD güçlerinin bölgedeki kriz ve istikrarsızlığın ana kaynağı olan varlıklarını çekme çağrısında bulunuyoruz" dedi.