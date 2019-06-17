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'de bomba yüklü motosikletle saldırı

Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşında bulunan, terör örgütü /PYD'nin kontrolündeki 'nin Kamışlı kentinde, bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi. Patlamada 2 kişi, yaralanırken, bölgeden yükselen dumanlar, Nusaybin'den görüldü.

Giriş Tarihi: 17.6.2019 16:42 Güncelleme Tarihi: 17.6.2019 16:57
Suriye'de bomba yüklü motosikletle saldırı

Maridin'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG terör örgütün sözde asayiş bölgesine bomba yüklü motosikletle saldırı düzenlendi.

Suriye'de bomba yüklü motosikletle saldırı

Saldırıda 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Bombanın infilak etmesi Nusaybin'den duyulurken aynı anda oluşan yangın dumanı yerleşim alanların içinden yükselirken görüntülendi. Nusaybin ilçesine 500 metre mesafede bulunan Kamışlı kentin Kudurbeg bölgesi Reci Caddesi üzerinde bulunan PKK/YPG terör örgütünün sözde asayiş noktası binası önünde bomba yüklü motosiklet uzaktan kumanda ile infilak ettirildi. Saldırıda 2 kişin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası silah sesleri duyuldu. Saldırıda bombanın patlaması Nusaybin'den duyulurken yerleşim alanların içinden çıkan bomba dumanı görüntülendi.

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Suriye'de bomba yüklü motosikletle saldırı
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