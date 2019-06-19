ABD'den İran'a saldırı suçlaması

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Sean Kido: Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak bölgedeki partnerlerimizle beraber ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Kukuka Courageous tankerini hedef alan saldırı limpet mayını ile gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda Kukuka Courageous tankerinde oluşan hasar, bunun uçan bir araçla gerçekleşmediğini gösteriyor. Mayınlar, İran ordusunun askeri geçit töreninde gösterdiği mayınlara benziyor. Mayınlar su altına yerleştirildi.
Giriş Tarihi: 19.6.2019 14:24Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 14:30