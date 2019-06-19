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'den 'a saldırı suçlaması

Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığı komutanı Sean Kido: Umman Körfezi'nde petrol tankerlerini hedef alan saldırılarla ilgili olarak bölgedeki partnerlerimizle beraber ortak bir soruşturma yürütüyoruz. Kukuka Courageous tankerini hedef alan saldırı limpet mayını ile gerçekleştirildi. Saldırı sonucunda Kukuka Courageous tankerinde oluşan hasar, bunun uçan bir araçla gerçekleşmediğini gösteriyor. Mayınlar, ordusunun askeri geçit töreninde gösterdiği mayınlara benziyor. Mayınlar su altına yerleştirildi.

Giriş Tarihi: 19.6.2019 14:24 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 14:30
ABD'den İran'a saldırı suçlaması

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ABD'den İran'a saldırı suçlaması
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