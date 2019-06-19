ABD’den Ortadoğu’ya bin ek asker daha

BUGÜN NELER OLDU

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, körfezdeki son gelişmeler üzerine Ortadoğu'ya bin asker sevk edileceğini açıkladı. Shanahan, yaptığı yazılı açıklamada bölgedeki son saldırılara değindikten sonra, kararın ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ek kuvvet talebine karşılık olarak, Genelkurmay ve Beyaz Saray ile danışarak alındığını bildirdi. ABD, geçen haftalarda da USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Grubu, bir amfibi çıkarma gemisi, dört bombardıman gemisi ve dört Patriot bataryasını bölgeye sevk etmişti.