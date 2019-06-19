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, ’da başarısızlığı kabul etti

Giriş Tarihi: 19.6.2019
BM, Myanmar’da başarısızlığı kabul etti
Birleşmış Milletler'in (BM) talebiyle hazırlanan bağımsız raporda, Myanmar'daki binlerce Arakanlı Müslümanın kaçmasına yol açan baskı ve insan hakları ihlallerine karşı BM organlarının birlikte hareket edemedikleri ve bunun sistematik ve yapısal başarısızlıkla neticelendiği belirtildi. Raporda, Arakan'daki ağır suistimallerin ana sorumluluğun Myanmar hükümeti olduğu kaydedilirken, Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin eksik liderlik sergilediği belirtildi.
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BM, Myanmar’da başarısızlığı kabul etti
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