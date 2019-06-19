Grönland’da buzların eridiğinin fotoğrafı

BUGÜN NELER OLDU

Danımarkalı bilimadamı Steffen Olsen tarafından çekilen bu fotoğraf, Kuzey Kutbu'na yakın Grönland'deki buz denizinin eridiğini kanıtladı. Danimarka Meteoroloji Enstitüsü Okyanus ve Buz Merkezi'nde çalışan Olsen'in adanın Inglefield Bredning fiyordunda 13 Haziran'da çektiği fotoğraftaki buzul denizinin bir süre önce 1.2 metre kalınlığında olduğu belirtiliyor. Enstitüden başka bir bilimadamı olan Rasmus Tonboe, ekibin yerel avcılar rehberliğinde adada keşfe çıktığını ve aşırı sıcak hava nedeniyle buz kaplanan denizin erimeye başladığını bildirdi. DIŞ HABERLER