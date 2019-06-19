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İngiliz gazetesinden Mursi hakkında şoke eden iddia! 20 dakika boyunca...

İngiliz Independent gazetesinden 'ın seçimle göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı 'nin ölümü hakkında şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Mursi'nin ölümünde ihmal olduğuna dair şüpheler devam ederken İngiliz gazetenin iddiaları şoke etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 11:09
İngiliz gazetesinden Mursi hakkında şoke eden iddia! 20 dakika boyunca...

İngiliz Independent gazetesi, Mısır güvenlik güçlerinin mahkeme salonunda fenalaşan eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye yere düştükten sonra 20 dakika boyunca müdahale etmediklerini iddia etti.

'KİMSENİN MÜDAHALE ETMESİNE İZİN VERİLMEDİ'

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesinin ardından, Mursi'nin ölümünde ihmal olabileceği ifade edilmişti. Bu iddiaya bir destek de İngiliz Independent gazetesinden geldi. Gazetede yer alan haberde, Mısır güvenlik güçlerinin fenalaşarak yere düşen Mursi'ye 20 dakika boyunca müdahale edilmediği ve Mursi'nin de bu ihmal sonucu hayatını kaybettiği öne sürüldü. Haberde Mısır'da cezaevinde bulunan Müslüman Kardeşler'in lideri İsam El Haddad'ın oğlu Abdullah El Haddad, "Mursi yere düştükten sonra kimsenin müdahale etmesine izin verilmedi" ifadelerine yer verildi. Abdullah El Haddad, "İhmal kasıtlıydı. Tutukluların çığlık atmaya başladıktan sonra gardiyanların yaptığı ilk şey aileyi mahkeme salonundan çıkarmak oldu" dedi.

Ambulansın yarım saat kadar geç geldiğini kaydeden Abdullah, cezaevinde bulunan babası için endişelendiğini dile getirdi.

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İngiliz gazetesinden Mursi hakkında şoke eden iddia! 20 dakika boyunca...
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