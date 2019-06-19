Ölümü bile korkuttu

BUGÜN NELER OLDU

Ülkesine demokrasi gelmesi için hayatını feda eden Muhammed Mursi'nin cansız bedeni bile Mısır'ın darbeci Sisi yönetimini tir tir titretti.Ülkesinin demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan Mursi'nin önceki gün mahkeme salonunda yaşamını yitirmesinin ardından cenazesi ailesi ve destekçilerinden kaçırıldı.3 Temmuz 2013'teki askeri darbeden bu yana haksız şekilde tutuklu bulunan Mursi'nin cenazesine sadece eşi, iki oğlu, iki kardeşi ile avukatı katılabildi.Aile mezarlığına defnedilmesine izin verilmeyen Mursi'nin cenaze namazı Tora Cezaevindeki Leman mescidinde sabah namazına müteakiben kılındı.Sabaha karşı 05.00 sularında ise başkent Kahire'nin doğusundaki Medinet'un Nasr semtindeki mezarlığa defnedildi.Mezarlığın çevresine hala kimse yaklaştırılmıyor.Uluslararası basının da hem mezarlığa girişi hem de Mursi'nin doğduğu köy olan El Adva'ya gidişleri engellendi.Mısır genelinde ilan edilen alarm durumu dün de devam etti.Tüm güvenlik birimlerinin izinleri iptal edildi.Meydanlardaki güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarıldı.Mısır devlet televizyonu "Muhammed Mursi'nin iyi huylu bir tümörü bulunduğunu, sürekli tıbbi gözetim altında olduğunu ve ölümünün kalp krizinden kaynaklandığını" iddia etti.Mısır'da askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılan 67 yaşındaki Mursi, "casusluk" suçlamasıyla yargılandığı mahkeme salonunda vefat etmişti. Son duruşmasında da yine cam kafesin içinde savunma hakkı tanınan Mursi, fenalaşmadan önce 20 dakika boyunca hararetli bir şekilde konuşarak "Kendisi ile mezara gidecek sırları olduğunu ve gizli bir duruşma yapılması halinde bu sırları anlatmak istediğini" söylemişti.DIYANET İşleri Başkanlığının aldığı karar doğrultusunda Mısır'ın seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle yurt genelinde öğle namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mursi'nin vefatı nedeniyle Ankara Hacı Bayram Camii'nde gıyabi cenaze namazı kıldırdı. Cenaze namazına Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlar cenaze namazının ardından Rabia işareti yaparak tekbir getirdi.Mısır'da önce 30 yıllık diktatör Hüsnü Mübarek'in deviren halk ardından demokrasinin ülkelerine gelmesi için sandıklara koştu. 2012'de yapılan seçimleri kazanan Muhammed Mursi aynı zamanda Mısır'ın modern tarihinin demokratik yollarla seçilen ilk cumhurbaşkanı oldu. Ancak 4 yıl olan görev süresinin daha birinci yılını tamamlayamadan Abdülfettah Sisi liderliğindeki cuntanın darbesi ile devrildi. Böylece Mısır'ın demokrasi rüyası bir kez daha kafes arkasına atıldı. Sözde demokrat olan Avrupalı devletler ise ne Mursi'ye yönelik darbeye ses çıkardı ne de milyonlarca kişinin oyunu alan bir siyasetçinin yıllarca uydurulmuş suçlamalarla hapiste tutulmasını kınadı. Hatta tam aksine darbeci Sisi ile ilişkileri zirve yaptı. Batı'nın ikiyüzlülüğü Mursi'nin demokrasi yolunda hayatını kaybetmesinin ardından yine gün yüzüne çıktı. Batılı devlet Mursi'nin yaşamını yitirmesi hakkında yine üç maymunu oynamaya koyuldu.Mursi'nin fiziksel durumunun açık bir şekilde kötüye gitmesi ve tedavisi için yapılan ısrarlı taleplere Mısır hükümeti duyarsız kaldı. Mursi, ailesine hücresinde yatak olmadığını soğuk betonda yattığını söylemişti. Sol gözünde bir sorun olan Mursi, ameliyat edilmedi. Diyabet hastası olan ve birkaç kez şeker komasına giren Mursi'nin ölümü adeta göz göre göre geldi. Müslüman Kardeşler Teşkilatı da Mursi'nin kasten öldürüldüğünü ileri sürdü.İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine, Mursi'nin mahkeme salonunda hayatını kaybetmesine ilişkin Mısırlı makamların soruşturulması çağrısı yaptı. Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Mursi'nin ölümüne ilişkin soruşturma çağrısı yaptı.