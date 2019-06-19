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'da 6,4 büyüklüğünde

’nın 'nın güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 19.6.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 19.6.2019 11:55
Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre, Yeni Zelanda'ya yaklaşık 800 kilometre uzaklıktaki Kermadec Adalar topluluğundaki Raoul Adası'nın 180 kilometre güneydoğusunda 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem, yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedildi.

Kermadec Adaları'nda 16 Haziran'da gerçekleşen 7,4 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarısı verilmiş ancak bu uyarı kısa süre sonra kaldırılmıştı.

Deprem kuşağında bulunan Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 2011 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde 185 kişi hayatını kaybetmiş, bin 500'den fazla kişi de yaralanmıştı.

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Yeni Zelanda'da 6,4 büyüklüğünde deprem
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