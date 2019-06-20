Oxford’a 150 milyon sterlin bağışladı

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ABD'li iş insanı Stephen Schwarzman, dünyanın önde gelen yüksek öğrenim kurumlarından İngiliz Oxford Üniversitesine yapay zekanın etiğiyle ilgili çalışmalarda kullanılmak üzere 150 milyon sterlin (yaklaşık 1,1 milyar TL) bağış yaptı. Blackstone Üst Yöneticisi (CEO) Schwarzman, yapay zekanın etiği alanında çalışma yapacak bir enstitü kurulması amacıyla yaptığı bağış, bir İngiliz üniversitesine yapılan en büyük bireysel bağış olarak kayda geçti. Yapay zekanın bu yüzyılın en önemli konularından biri olduğuna ve çoğu devletin henüz yapay zeka çağına hazır olmadığını söyleyen, "Bu nedenle, hükümetlerin Oxford gibi büyük üniversitelere ve bu alanda düşünmelerine yardım etmekte uzmanlaşmış dünyadaki diğerlerine güvenmek zorunda kalacaklar" dedi.