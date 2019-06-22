‘İki prens İsrail’in büyük destekçisi’

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SİYON Mirası Dostları Merkezi Başkanı Mike Evans, Jerusalem Post gazetesinin bu yıl 8'incisini düzenlediği ABD'nin New York kentindeki yıllık konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in en büyük destekçilerinin başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid'in geldiğini belirtti. Konuşmasında söz konusu iki veliahtla gerçekleştirdiği görüşmeleri anlatan Evans, "Bu liderler (Bin Selman ile Bin Zayid) birçok Yahudi'den daha fazla İsrail destekçisi" dedi. Evans, Bin Selman'ın kendisine "Yahudi ve Hristiyanları sevdiğini, hatta kendisini yetiştiren dadısının Yahudi olduğunu vurguladığını" söylediğini aktardı. Bin Selman'a yönelik övgülerde bulunan Evans, şunları kaydetti: "Suudi Veliaht ile yaptığım 2,5 saatlik görüşmede İsrail ile ilgili kendisinden duyduklarım müthişti. Bu adamın nasıl düşündüğünü bilseniz aklınız gider."