Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Çeçen lider Kadirov'un evine saldırı

Kadirov'un evine saldırı

Çeçenistan Devlet Başkanı ’un evine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırgan etkisiz hale getirildi.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 23.6.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 00:36
Çeçen lider Kadirov'un evine saldırı

Çeçenistan'ın Rusya yanlısı politikalarıyla dikkat çeken lideri Ramazan Kadirov'un başkent Grozni'de bulunan evine silahlı saldırı girişimi yapıldı. Akşam saatlerine doğru Kadirov'un evinin bulunduğu Lorsanov sokağına bir kişi saldırı gerçekleştirdi. Kiraladığı araçla birlikte sokağa hızlıca giren bir şahıs, Kadirov'un evinin kapısında bulunan güvenlik noktasına ateş etmeye başladı.

Saldırı sonucunda 2 güvenlik görevlisi yaralandı. Bunun üzerine tüm güvenlik ekipleri ile saldırgan arasında araçlarla kovalamaca yaşandı.Çeçen liderin güvenlik korumalarıyla saldırgan arasında yaşanan çatışmada saldırgan silahla öldürülerek etkisiz hale getirilebildi. Çeçenistan basını olayla ilgili Çeçenistan İçişleri Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama yapılamadığını ayrıca Çeçenistan lideri Kadirov'un danışmanlarının konuyla ilgili basına bilgi vermekten kaçındıklarını yazdı.

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya yanlısı politikalarıyla dikkat çekerken sivri çıkışlarıyla eleştirilerin odağı haline gelmişti. Kadirov, son olarak Gürcistan'da yaşanan olayla nedeniyle bu kez Gürcistan'ı tehdit etmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Çeçen lider Kadirov'un evine saldırı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN