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'da Yahudi yerleşimcilerden "ırkçı" saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki 'da Filistinlilere ait 10 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına "ırkçı" sloganlar yazdı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 16:50
Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimciler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 10 araca zarar verdi, bazı evlerin duvarlarına "ırkçı" sloganlar yazdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, bir grup Yahudi yerleşimci Ramallah kentine bağlı Sincil beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi.

Baskını yapan Yahudi yerleşimciler, bazı evlerin duvarlarına Arapları hedef alan İbranice "ırkçı" sloganlar yazdı, ayrıca Filistinlilere ait 10 araca zarar verdi.

Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Bedel Ödetme" isimli radikal Yahudi örgüt, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 400 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerden "ırkçı" saldırı
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