Darbe girişiminde öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Etıyopya'da önceki gün Amhara eyaletinde yerel hükümete karşı yapılan darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve Amhara eyaleti Başkanı Ambachew Mekonnen'in öldürüldüğü açıklandı. Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, Genelkurmay Başkanı Seare Mekonnen ve üst düzey danışmanı Ezez Wasie'nin Amhara özerk eyaletine yönelik bir darbe girişimini engellemeye çalışırken öldürüldüklerini söyledi. Abiy Ahmed bölgedeki darbe girişiminden Amnaha üst düzey güvenlik yetkilisi Asaminew Tsige'yi sorumlu tutarken, yetkililer darbe girişiminin kontrol altına alındığını duyurdu. Başbakanlık Basın Ofisi Sekreteri Nigasu Tilahun ise çok sayıda darbecinin gözaltına alındığını belirtti.