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'te 14 'lı terörist öldürüldü

'ın vilayetinde 'a bağlı 14 teröristin öldürüldüğü bildirildi.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 07:33 Güncelleme Tarihi: 25.6.2019 07:33
Kerkük'te 14 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Güçleri tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kerkük'te ülkedeki askeri koalisyona bağlı savaş uçaklarının destek verdiği operasyonda DEAŞ üyesi 14 teröristin öldürüldüğü ve örgütün lider kadrosundan bir kişinin ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kerkük vilayetinin merkezindeki Vahde semtinde gerçekleşen operasyonun iki gün sürdüğü ve çok sayıda silah ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği kaydedildi.

DEAŞ son zamanlarda ülkenin doğusundaki Diyala, kuzeydeki Kerkük ve Selahaddin kentlerinde sık sık terör saldırıları düzenliyordu.

Bağdat yönetimi Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ terör örgütünün elinden kurtarıldığını duyurmuştu.

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Kerkük'te 14 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
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