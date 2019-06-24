Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Mursi’nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Mursi’nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Mısır'ın demokratik yolla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan ve geçtiğimiz günlerde mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı 'nin ailesi Cumhurbaşkanı ’a teşekkür etti.

İHA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 24.6.2019 10:54 Güncelleme Tarihi: 24.6.2019 10:59
Mursi’nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür

Mısır'da hayatını kaybeden eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin ailesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Mısır'ın demokratik yolla seçilen ilk cumhurbaşkanı olan ve geçtiğimiz günlerde mahkeme salonunda hayatını kaybeden eski Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin oğlu Abdullah Mursi, babasının kaybının ardından açıklamalarda bulundu. Abdullah Mursi, babasını ve ailesini yalnız bırakmayan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Abdullah Mursi, verdiği röportajda "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ve babası, Malezya hükümeti, Tunus eski Cumhurbaşkanı Munsif el-Merzuki'nin yanı sıra ailesinin yanında duran herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için "şehit" ifadesini kullanan ve Mursi'nin ölümünün araştırılmasını isteyen ilk isimlerden biri olmuştu.
Abdullah Mursi, Mescid-i Aksa'nın yanı sıra dünyanın dört bir yanında babası için gıyabi cenaze namazı kılan milyonları da unutmadığını ifade ederek, "Bizi çok rahatlattınız" şeklinde konuştu.

Muhammed Mursi için dünyanın dört bir yanında gıyabi cenaze namazı kılındı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Mursi’nin ailesinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN