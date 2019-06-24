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Son dakika: 'dan 'ye şok... 'ı destekliyoruz...

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ile arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Bu gerginlik son haftalarda yükseldi. Her türlü saldırıyı veya gerginliğin tırmanışını kınıyoruz. (Her iki tarafla) Diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Giriş Tarihi: 24.6.2019 21:59
Son dakika: Fransa'dan ABD'ye şok... İran'ı destekliyoruz...
Macron, Marsilya'da Fransa, Portekiz, Malta, İspanya, İtalya, Cezayir, Libya, Fas, Moritanya ve Tunus dışişleri bakanlarının katılımıyla düzenlenen Akdeniz Forumu'nun ardından basına açıklamalarda bulundu.

MACRON: İRAN'I DESTEKLİYORUZ

ABD ile İran arasında yaşanan gerginlikten endişe duyduğunu belirten Macron, Fransa'nın İran nükleer anlaşmasını desteklediğini hatırlattı.

Macron, "Bu gerginlik son haftalarda yükseldi. Her türlü saldırıyı veya gerginliğin tırmanışını kınıyoruz. (Her iki tarafla) Diyalog içerisinde olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Danışmanını geçen hafta İran'a gönderdiğini ve Japonya'da düzenlenecek G20 Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini ifade eden Macron, bölgenin güvenliği için iki ülke arasındaki gerilim hakkında bir çözümün bulunması gerektiğini kaydetti.

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Son dakika: Fransa'dan ABD'ye şok... İran'ı destekliyoruz...
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