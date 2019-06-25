Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Dünya Haberleri > Ayı dolaba saklandı

Ayı dolaba saklandı

Giriş Tarihi: 25.6.2019
Ayı dolaba saklandı
ABD'de siyah ayılar saldırganlığıyla bilinirken, Montana eyaletinde bir evin dolabına girip saklanan ayı, uzmanlar tarafından sakinleştirilerek çıkarıldı. Montana eyaletine bağlı Missoula kentinin polis karakolu, sabah erken saatlerinde bir telefon aldı. Eve sahipleri, odalardan birinde bir ayı olduğunu, ayının bir şekilde kendisini odaya kilitlediğini aktardı. Tek katlı eve gelen polis memurları ve vahşi hayvan parkı yetkilileri, cama vurarak dolabın içinde uyuyan ayının dikkatini çekmeye çalıştı. Ancak ayı oralı olmadı. Hayvanın odayı dağıttığı, ardından yorgun düşerek dolapta uyumaya karar verdiği anlaşılırken, yetkililer hayvanı sakinleştirdikten sonra evden çıkardı. DIŞ HABERLER
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ayı dolaba saklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN