Ayı dolaba saklandı

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ABD'de siyah ayılar saldırganlığıyla bilinirken, Montana eyaletinde bir evin dolabına girip saklanan ayı, uzmanlar tarafından sakinleştirilerek çıkarıldı. Montana eyaletine bağlı Missoula kentinin polis karakolu, sabah erken saatlerinde bir telefon aldı. Eve sahipleri, odalardan birinde bir ayı olduğunu, ayının bir şekilde kendisini odaya kilitlediğini aktardı. Tek katlı eve gelen polis memurları ve vahşi hayvan parkı yetkilileri, cama vurarak dolabın içinde uyuyan ayının dikkatini çekmeye çalıştı. Ancak ayı oralı olmadı. Hayvanın odayı dağıttığı, ardından yorgun düşerek dolapta uyumaya karar verdiği anlaşılırken, yetkililer hayvanı sakinleştirdikten sonra evden çıkardı. DIŞ HABERLER