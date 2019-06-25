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'deki çalıştay 'de edildi

ABD öncülüğünde 'de düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı 'in başkenti 'de edildi. Protestoya katılan asıllı İsrail milletvekili Ayide Touma, "Buraya gönderilecek dolarlarla Filistinlilerin ulusal haklarının satın alınması ya da ticaretinin yapılması girişimlerine karşıyız. İlk önce bağımsız Filistin devletinin kurulması için siyasi çözüm bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA Dünya Haberleri
Giriş Tarihi: 25.6.2019 23:01
Bahreyn'deki çalıştay Tel Aviv'de protesto edildi

Tel Aviv'deki HaYarkon Caddesi'nde toplanan çok sayıda gösterici, Bahreyn'in başkenti Manama'da bu akşam başlayan ve yarın da devam edecek çalıştaya tepki gösterdi. İsrailli aktivistlerin organize ettiği gösteriye, İsrail vatandaşı Filistinliler de destek verdi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, "İşgale diren" yazılı pankartlar açarken, sık sık İsrail işgalini ve Bahreyn'deki çalıştayı hedef alan sloganlar attı.

"ÖNCE SİYASİ ÇÖZÜM GEREKLİ"

Protestoya katılan Filistin asıllı İsrail milletvekili Ayide Touma, İsrail vatandaşı Filistinlilerin ve İsrailli demokratların Bahreyn'deki çalıştaya karşı olduklarını belirtti.

Touma, "Buraya gönderilecek dolarlarla Filistinlilerin ulusal haklarının satın alınması ya da ticaretinin yapılması girişimlerine karşıyız. İlk önce bağımsız Filistin devletinin kurulması için siyasi çözüm bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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Bahreyn'deki çalıştay Tel Aviv'de protesto edildi
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